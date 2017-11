Fränkischer Vollbluthumorist kommt nach Heuchelheim

Den Franken in die Seele und aufs Maul zu schauen, das ist seine große Spezialität und Leidenschaft. Ob es um den berühmt-berüchtigten Dialekt der Franken oder um den weichen Kern unter der Schale geht, Fredi Breunig, ein urwüchsiger Kenner der Franken, kann man als einen Kabarettisten aus Leidenschaft bezeichnen. Geboren 1959 im Landkreis Rhön-Grabfeld, ist er ein Vollbluthumorist, der vom Ministrieren, der Kerwapredigt, dem Musik- und Theaterspielen über Fußball bis hin zum Büttenredner alles aktiv und hautnah erlebt hat. Fredi Breunig ist weit über die Rhön hinaus bekannt, nicht zuletzt aus der Sendung "Fasching in Franken", heißt es in einer Pressemitteilung der Dorfgemeinschaft Heuchelheim. In deren Haus ist er am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr zu Gast.

Mit seinem Programm "Döff doss doss?" gespickt mit Ideen und einem hohen Wiedererkennungswert für jeden Besucher, egal ob Mann, Frau, Franke, Fränkin, Wahlfranke oder nur Sympathisant, wird er die Lachmuskeln der Besucher strapazieren Lustige Liedla, Gedichtla und Gschichtla und seine Spontanität machen jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro pro Person, an der Abendkasse zwölf Euro. Karten können bei Peter Giehl unter Telefon 09555/371 reserviert werden. red