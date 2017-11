Oti Schmelzer kommt mit seinem aktuellen Programm "Wenns läfft dann läffts" am Samstag, 18.November (19.30 Uhr) in die Rudi-Erhard Halle nach Burglauer. Der Multifunktionsfranke Oti Schmelzer ist vielen bekannt aus fränkischen

Kult-TV-Sendungen wie "Fastnacht in Franken" oder "Kabarett in Franken". Mimenreich parodiert Otiderschmelzer in seinem aktuellen Programm alles, was sich fränkisch anfühlt. Mit seiner fränkisch-trockenen Art streift er die tiefsten Abgründe der Volksseele Frankens. Die Veranstaltung war ursprünglich in Münnerstadt (Alte Aula) geplant, wurde jedoch nach Burglauer verlegt. Bereits gekaufte Karten für Münnerstadt behalten ihre Gültigkeit auch für die Veranstaltung in Burglauer.



Kartenvorverkauf

Karten gibt es bei Lotto-Arnold in Bad Neustadt (Tel.: 09771/4053), unter 09733/ 3310 sowie online unter www.okticket.de und an der

Abendkasse. red