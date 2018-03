Fränkischer "Brennstoff" in München

70 Liter "Brennstoff" auf Werbetour in der Landeshauptstadt: Gemeinsam mit den Mitgliedern der fränkischen Brenner-Vereinigung Rosenhut präsentierte Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) eine außergewöhnliche Steinobst-Cuvée aus den typisch fränkischen Früchten Zwetschge, Mirabelle, Pflaume, Reneklode und Sauerkirsche vor dem Diana-Tempel im Münchner Hofgarten.

Der "Brennstoff" ist eine Kreation von sieben Brennern aus den Regionen Spessart, Untermain, Haßberge, Steigerwald und Fränkischer Schweiz. Mit dabei ist Johannes Haas (Edelbrennerei Haas) aus Pretzfeld.

Das Fass tourt seit vergangenem Mai werbewirksam quer durch den Freistaat und hat inzwischen 3000 Kilometer zurückgelegt. Brunner nutzte laut Pressemitteilung des bayeri-schen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Gelegenheit, um den Beitrag der Brennereien zum Erhalt einer vielfältigen und artenreichen Kulturlandschaft hervorzuheben. Schließlich sorge die Verarbeitung heimischen Obsts - auch alter Sorten aus Streuobstwiesen - dafür, dass der Landschaftscharakter der Regionen erhalten bleibe. "Edelbrände sind Kulturlandschaft in höchster Konzentration", sagte der Minister.

Von der Aktion der Brenner verspricht sich Brunner auch einen Schub für die "Initiative "Bayern Brand - Wir brennen für Bayern". Diese hatte der Minister 2013 gemeinsam mit den drei Klein- und Obstbrennerverbänden der Regionen Franken, Lindau und Südostbayern ins Leben gerufen, um das Bewusstsein der Verbraucher für die Produkte der heimischen Brenner zu schärfen und auch die Verwendung in der Gastronomie voranzubringen. red