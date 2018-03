Am kommenden Mittwoch, 28. März, findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kemmern eine fränkische Passion statt. Nach einem kurzen Rückblick auf das Leben des Herrn wird die Leidensgeschichte von Marion Töppke in fränkischer Mundart gelesen. Vom Abendmahl, dem Gang zum Ölberg, die Verurteilung, dem Kreuzweg bis zur Kreuzigung geht der Leidensweg.

Umrahmt wird die Geschichte durch die Frauenschola Kemmern unter der Leitung von Sigrid Burkard und die Musikgruppe "Kemmärä Kuckuck" unter der Leitung von Hans-Dieter Ruß. In mehrstimmigen Sätzen bringt die Frauenschola Stücke wie "Bleibet hier", "Warum leiden viele Menschen" oder "Vor deinem Kreuz" zum Vortrag, teilen die Veranstalter mit. Im Kontrast zu den hellen Frauenstimmen ist der gemischte, zweistimmige Gesang der "Kemmärä Kuckuck". Die fränkischen Stücke wie "In der ganzen Stadt", "Harre meine Seele" oder "Im dunklen Garten" werden neben den instrumentalen Musikstücken der Gruppe zu hören sein.

Die neue Kirchenorgel wird den Abend mitgestalten und auch die gemeinsam gesungenen Lieder "Beim letzten Abendmahle" und "Jesus dir leb ich" begleiten. Veranstalter sind neben der Pfarrei Kemmern die Volkshochschule Bamberg Land und die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Bezirk Oberfranken. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich die Pfarrgemeinde. red