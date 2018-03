Fränkische Osterbrunnen im Radio

Bereits seit mehr als hundert Jahren sind in der Fränkischen Schweiz jedes Jahr ab der Karwoche bis zwei Wochen nach Ostern zahlreiche Brunnen und Quellen mit Tausenden, bunt bemalten Eiern, Blumen, Kränzen und Girlanden geschmückt. Ein "durchschnittlicher" Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz umfasst zum Schluss etwa 80 laufende Meter Girlanden und circa 1800 bis 2000 bemalte Eierschalen. Der Bayerische Rundfunk (BR) stellt am Dienstag, 27. März, ab 18.05 Uhr auf dem Radiosender "BR Heimat" (Sendung "Fränkisch vor 7"), Osterbrunnen und die Menschen dahinter vor. red