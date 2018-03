Fränkische Metropole?!

Jeden Mittwoch können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 15. März 2018 ist HIMMELSTADT. Die unterfränkische Stadt liegt im Landkreis Main-Spessart. Der Name ist dort Programm - seit 1986 gibt es dort das Weihnachtspostamt. Die Deutsche Post kümmert sich dort gemeinsam mit der Gemeinde um die Briefe, die Kinder an das Christkind schicken. Übrigens gibt es auch einen Weihnachtspark in Himmelstadt. Dies ist eine liebevoll angelegte Kleingartenanlage, die zu einem herrlichen Spaziergang einlädt.



Gewinner

22 Personen haben mitgerätselt und alle lagen richtig. Unter den richtigen Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Martina Schaupp" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an a.unger@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.