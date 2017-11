Fousanachter stürmten Küpser Rathaus

Trotz regnerischen Wetters machten sich die Oberlangenstädter Narren mit ihrer beeindruckenden Fousanacht auf den Weg nach Küps, um das Rathaus zu stürmen.

Mitgebracht hatten sie das Prinzenpaar Jasin und Jessica sowie die Kinderprinzen Laura und Jonas und die Funken, die auch gleich mit beeindruckender Choreografie über den Rathausplatz wirbelten. Das begeisterte die Zuschauer.

Uwe Jäckel moderierte gekonnt das Ereignis. Der Vorstand der Jecken aus dem Küpser Ortsteil, Robert Vogel, forderte lautstark den neuen Rathauschef Bernd Rebhan auf, sich zu zeigen, um seine Begehrlichkeiten an den richtigen Mann zu bringen. Er forderte für die Langstädter Fousanachter Eingang zum Küpser Rathaus, da aufgrund der laufenden Dorferneuerung der Ankerplatz der Fousanacht in Oberlangenstadt unbenutzbar sei.

Die Lage des Rathauses an der Rodach empfand er als ideal, im Sitzungssaal könnten Prunksitzungen gehalten werden, und das Bürgermeisterbüro böte den richtigen Rahmen für das Prinzenpaar, verkündete der Sprecher der Narren. Der Rathauschef zog aber nicht und fand passende Gegenargumente. "Ihr werdet doch nicht denken, dass ich euch so einfach den Rathausschlüssel übergebe, wo ich ihn auch nicht einfach bekommen habe", wetterte das Gemeindeoberhaupt und zog einen Trumpf aus dem Ärmel. Mit lautem Getöse stürmte die Tü schnitzer Gang aus der Pforte und verteidigte den Gemeindebau. Nach zähen Verhandlungen übergab Bernd Rebhan dann doch den Schlüssel heraus ans Prinzenpaar, das die Regeln für die fünfte Jahreszeit verlas. Auch die Kinderprinzen Laura und Jonas taten ihre Vorstellungen kund. Mit tollen Tänzen feierten die Funken den erfolgreichen Sturm. Zum Abschluss kehrten die Narren, die Tüschnitzer Gang und die Zuschauer ein und ließen sich von der Feuerwehr Küps bewirten. hän