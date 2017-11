Fotoschau: So sah Baiersdorf einmal aus

Die Baiersdorfer Agenda-Gruppe "Kultur und Soziales" veranstaltet am Sonntag, 19. November, eine Fotoschau mit dem Titel "So sah Baiersdorf einmal aus". Alte Ansichten zeigen, wie sich Baiersdorf verändert hat. Auch wenn in der Altstadt immer wieder alte Gebäude restauriert werden, erkennt man auf historischen Bildern, was jetzt anders ist oder was nicht mehr da ist. Mit dem zeitlichen Abstand kann man erkennen, ob sich die Umbauten oder Neubauten mehr oder weniger gut gelungen in das jetzige Stadtbild einpassen. Interessierte sind in das evangelische Gemeindehaus am Kirchenplatz 7 eingeladen. Los geht's um 16 Uhr. red