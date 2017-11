Fotografen fangen besondere "Augenblicke" ein

Die Gruppe Focus5 präsentiert in der Stadtbücherei Coburg wieder eine gemeinsame Fotoausstellung. Eröffnung ist am Dienstag, 21. November, um 17.30 Uhr. Die Bilder werden zu den Öffnungszeiten der Bücherei bis zum 5. Januar 2018 zu sehen sein.

Die Ausstellung steht diesmal unter dem Thema: "Augenblicke". Jeder der Fotografen hat dies unter einem individuellen Motto gesehen, empfunden und in Bilder umgesetzt.

Martin Kollmann hinterfragt den besonderen Ruf der Insel Sylt als Urlaubsregion. Motto: "Stille Momente auf einer lauten Insel". Lutz Naumann präsentiert scheinbar belanglose Momente aus dem Coburger Alltag. Sein Motto ist dabei die Farbe Rot.

Manfred Nehab faszinierten unterschiedlichste Einladungen zum Sitzen als Ort des Entspannens, des Wartens, als Designelement oder als ein Möblieren einer leeren Ecke. Die Spannbreite reicht von einladend über skurril bis zu abschreckend.

Karl-Heinz Roos beobachtet das Zusammenspiel von Luft und Wasser. Das Aufeinandertreffen dieser zwei Grundelemente lässt Kompositionen entstehen, die den Betrachter zum Nachdenken einladen .

Wolfgang Steinhauser fand seine Inspiration gemäß einem Zitat von Andreas Tenzer ("Der kreativste Künstler ist die Natur") in der Umgebung.

Das Anliegen der "Focus5"-Fotografen ist es zu zeigen, dass Alltägliches unter einem anderen Blickwinkel betrachtet, völlig neue Perspektiven bieten. Es kommt nur auf den richtigen "Augenblick" beziehungsweise Blickwinkel an. ct