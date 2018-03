Fotoclub zeigt Bilder während der Feiertage

Die Fotoausstellung des Amateur-Fotoclubs gehört alljährlich zu den Highlights der Osterfeiertage. Geöffnet ist die Ausstellung sowohl am Karfreitag, 30. März, als auch am Ostersonntag, 1. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Landrat Michael Busch und Bürgermeister Markus Mönch findet am Karfreitag um 14 Uhr statt. Besuchen kann man die Fotoausstellung in der Aula der Schule Weidhausen in der Pestalozzi-Straße. red