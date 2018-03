Fotoclub-Mitglieder zeigen ihre besten Bilder

In der VHS, Löwenstraße 16, Erdgeschoss, findet

am Donnerstag, 22. März, die Jahres-AV-Schau des Fotoclubs Coburg statt. An diesem Abend werden die besten Bilder des Fotoclubs und die DVF-Bezirksfotoschau in Form einer Multivisionsschau präsentiert. Zusätzlich ausgestellt werden die Siegerbilder der 13. Stadt- und Kreis-Meisterschaft. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red