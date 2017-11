Fotoausstellung im Ämtergebäude

Als "Malen mit der Kamera" beschreibt der in Coburg lebende Fotograf Werner Stubenrauch seine Arbeit. Seine "Bilder aus dem Leben", die häufig übersehene alltägliche Dinge und neue Blickwinkel zeigen, ziehen den Betrachter in den Bann: Mystisch verträumt wirken die schwarz-weißen Landschaften, Architekturen oder Orte, die Stubenrauch ablichtet. Er nutzt das Mittel der Bildbearbeitung, ohne dabei jedoch zu abstrakt zu werden. Seine Bilder nehmen den Betrachter mit auf eine Gedankenreise. Seine zweite Ausstellung mit dem Titel "Ansichten - Blickwinkel - Gedanken 2" kann man ab Freitag, 24. November, bis Mittwoch, 3. Januar 2018, im Foyer des Ämtergebäudes in der Steingasse 18 besuchen. Der Eintritt ist frei und nur zu den Öffnungszeiten des Ämtergebäudes (Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) möglich. Veranstalter ist die Kulturabteilung der Stadt Coburg. red