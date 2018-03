Foto-Shooting im Mitwitzer Osterhasenhaus

Während in den meisten Orten Osterbrunnen geschmückt werden, gehört es in der Marktgemeinde Mitwitz zur Tradition, vor dem Wasserschloss ein Osterhasenhaus aufzubauen. In diesem Jahr hat man sich eine besondere Aktion ausgedacht, die kein Aprilscherz ist und am Ostersonntag, 1. April stattfindet. Von 13 bis 15 Uhr warten die Osterhasen auf Besuch. Geboten wird ein lustiges Foto-Shooting mit den Osterhasen, Osterhasenmalen mit Ausstellung, Kinderschminken, leckere Ostereier von glücklichen Hühnern (vom Demeterhof Schäfer aus Schwärzdorf), schokoladige Naschereien, lebende Hühner mit Hahn im Gehege am Osterhasenhaus und ein Eintrag ins Osterhasen-Gästebuch. Foto: Herbert Fischer