Fosanachtsdämmerung im Kolpinghaus in Neunkirchen am Brand

Mit "NCV Selau"-Rufen, den unübertrefflichen Showtänzen der Gardemädchen und pointierten Bütten läutete der Neunkirchner Carnevals Verein (NCV) mit der Fosanachtsdämmerung im Pfarrgemeindehaus Adolf Kolping den Fasching ein. Zum ersten Mal seit 2006 wieder genau am 11.11. und es konnte sogar eine Premiere gefeiert werden, denn auch Bürgermeister Heinz Richter war zum ersten Mal unter den Gästen, wie Präsident Steffen Habel feststellte.

Eine bevorstehende Wahl könne nicht der Grund sein, befand er. Doch die Wahl als Thema, wählte Sitzungspräsident Heiko Dierks und zitierte FDP Chef Lindner, der bei den Koalitions-Sondierungsgesprächen gesagt hatte, das erste Treffen sei nicht da, um das Ziel zu erreichen.

Wenn man diese Einstellung auf andere Berufsgruppen umsetze, gebe das Probleme. So könnte die Feuerwehr argumentieren: "Schauen wir erst mal, ob es das Feuer wert ist, gelöscht zu werden...", so der Sitzungspräsident. Für das bunt gemischte Programm gab es viel Applaus. Den verdienten sich auch die Gardemädchen, die mit choreografischer Brillanz bei ihren Showtänzen begeisterten. Vor allem das jüngste Tanzmariechen, die sechsjährige Finja Kirsten tanzte sich in die Herzen der Zuschauer.

Ihr Tanz war eigentlich für zwei gedacht, doch Finjas Partnerin brach sich den Arm und fiel aus. Innerhalb von vier Wochen musste Finja umlernen. Eine Meisterleistung, die sie wie die vielen anderen Gardemädchen und Tanzmariechen auf dem glatten Bühnenboden zeigten.

Das Gardemädchen Kim Husi wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Laura Grau ist als Gardemädchen und Trainerin schon seit 15 Jahren aktiv beim NVC. Ebenfalls seit 15 Jahren kann der NCV auf Vanessa Polster zählen. Sie trainiert die jungen Wilden. Wilfried Hese wurde für 25 Jahre NCV ausgezeichnet. Zehn Jahre war er Schatzmeister des Vereins und auch in der Bütt aktiv. Seit 35 Jahren wirkt Jürgen Schmidt mit. Zu seinen legendären Auftritten gehört der Tango Tanz. 18 Jahre wirkte er in der Vorstandschaft und ist Träger des silbernen Till von Franken, der höchsten Faschingsauszeichnung. Hermann Hahn wurde ebenfalls für 35 Jahre ausgezeichnet. Ein Gardemädchen, der ersten Stunde ist Ingrid Schönmüller, die für 40 Jahrebeim Neunkirchner Carnevals Verein geehrt wurde. Sie ist Trägerin des Verdienstordens des Fastnachtsverbands Franken und stand in sämtlichen Rollen auf der Bühne. Als Friedl und Ferdl ist überzeugte sie auch bei der Fosanachtsdämmerung mit einem ironischen Spiegel auf die Gesellschaft. "Die Umfrage" hieß einer davon und setzte sich mit dem Genderwahn auseinander. Zwischen den Büttenreden faszinierten die Grademädchen. Die Kindergarde, die Tanzmariechen Merle und Pauline, die Große Garde, Tanzmariechen Nina, die Jugendgarde - sie alle sorgten für einen Raketenapplaus.