Forum San Carlos

Viele San Carlos-Reisende, die auch den Weg in die Teilgemeinde Papaturro und das Schutzgebiet "Los Guatuzos" gefunden haben, kennen den Naturexperten Armando Gomez und haben mit ihm bei einer seiner beeindruckenden Nachttouren die Natur um den Río Papaturro näher kennengelernt. Mit seiner Frau Aillen Mejia hat er zur Ausstellung "Wald der Welt" beigetragen und gemeinsam besuchen sie nun am Dienstag, 21. November, zum Abschluss der Ausstellung Erlangen und berichten beim Forum über den Reichtum der Natur in "Los Guatuzos" und auch von der Bedrohung dieses einzigartigen Schutzgebietes durch den Menschen. Der Verein Bandena und die Stadt Erlangen laden gemeinsam zu diesem besonderen Abend ein.



Führung vorab

Bereits um 18 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung im Walderlebniszentrum Tennenlohe (Weinstraße 100) statt, für alle die mehr über die weltweiten Verflechtungen und Abhängigkeiten der verschiedensten Interessen und der Natur erfahren möchten. red