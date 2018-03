Fortuna macht aus 0:1 ein 3:1

In einer starken Schlussphase drehte der Fußball-A-Klassist SV Fortuna Untersteinach einen 0:1-Rückstand innerhalb von 13 Minuten zum 3:1-Heimsieg. Damit zieht die Fortuna mit dem Tabellenzweiten SV Hutschdorf nach Punkten gleich - und feiert einen starken Start nach der Winterpause: In drei Spielen holte sie sieben Punkte.



A-Klasse 6, Kulmbach

SV Fortuna Untersteinach -

TSV Ködnitz 3:1

Die Partie begann ausgeglichen, wobei die Fortuna sich zunächst bessere Chancen erarbeitete, aber einmal am guten Gästetorwart Andre Teufel und einmal am Pfosten scheiterte. Im zweiten Abschnitt hatte die Fortuna das Spiel im Griff, geriet aber überraschend in Rückstand. Davon ließen sich die Gastgeber aber nicht verunsichern: Ein Doppelpack von Mehmet Genctir und Josef Kucerka brachte die Fortuna in Front. Genctir, der zweitbeste Torjäger der Liga, erhöhte mit seinem 18. Saisontreffer auf 3:1.

Schiedsrichter: Martin (Neukenroth). - Zuschauer: 45. - Tore: 0:1 Riediger (46.), 1:1 Genctir (75.), 2:1 Kucerka (77.), 3:1 Genctir (88.). red