Fortschritte bei der Bildung

Rund 250 Bildungsverantwortliche aus bayerischen Kommunen, des Bundes, des Freistaats Bayern sowie den kommunalen Spitzenverbänden trafen sich jetzt in München zur Statuskonferenz der Transferagentur Bayern für kommunales Bildungsmanagement.

Sie blickten zurück auf drei Jahre, in denen sich bayernweit knapp 50 Landkreise und kreisfreie Städte für eine aktive Bildungssteuerung entschieden und entsprechende Strukturen aufgebaut haben.



Dichtes Netzwerk

Die Geschäftsstelle der Metropolregion Nürnberg berät Kommunen in Fragen eines kommunalen Bildungsmanagements. Geschäftsführerin Christa Standecker betonte die Erfolge: "Es ist ein dichtes Netz an Bildungsbüros entstanden, alleine 19 in der Metropolregion, 24 in ganz Nordbayern - eine tolle Bilanz."

Neben der Retrospektive blickten die Teilnehmer der Tagung auch auf zukünftige kommunale Herausforderungen: Die Digitalisierung in Schulen und Bildungseinrichtungen, die Organisation der Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern und die Bildungsintegration von Neuzuwandernden. Die Bemühungen um eine aktive Bildungssteuerung würdigten auch Vertreter des Freistaats und der kommunalen Spitzenverbände.

Georg Eisenreich, Staatssekretär im bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst betonte die gute Koopera-tion zwischen den Kommunen im Rahmen der Initiative "Bildungsregionen in Bayern".



Arbeit in den Kommunen

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Kommunen der Region mit zwei Programmen zum Bildungsmanagement, auch die Transferagentur wird zu 100 Prozent aus Bundesmitteln unterstützt. Bettina Schwertfeger vom BMBF zeigte sich von den Erfolgen der letzten Jahre begeistert.

Wie geht es weiter? Die bisher geleistete Transferarbeit und die Arbeit in der Kommunen wird fortgeführt. Zur Verstetigung der bisherigen Ergebnisse und qualitativen Weiterentwick-lung verlängert das BMBF sowohl die Transferagentur Bayern als auch das Programm "Bil-dung integriert" und das Programm zur Steuerung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. red