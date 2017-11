Fortbildung über Pflanzenschutz

Der Maschinen- und Betriebshilfsring (MR) Regnitz-Franken bietet mit dem Bayerischen Bauernverband, dem Verband für landwirtschaftliche Fachbildung und dem Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder wieder Fortbildungsveranstaltungen für den Pflanzenschutz Sachkundenachweis (Kursnummer 401-38) an. Die Nächste findet am Freitag, 17. November, um 10 Uhr in Kirchehrenbach im Gasthaus Sponsel (Hauptstraße 45) statt. Referent Florian Graf, selbst Landwirt und MR-Berater, sorgt für eine Fortbildung mit Blick auf die Praxis. Anmeldeformulare erhalten Interessierte in der Geschäftsstelle des Maschinenring Regnitz-Franken, Niederlindacher Straße 4 in Hannberg. Schriftliche Anmeldung in der Geschäftsstelle ist für die Teilnahme zwingend erforderlich. Kontakt: Maschinen- und Betriebshilfsring Regnitz-Franken, Telefon 09135/736669-0, E-Mail: regnitz-franken@maschinenringe.de red