Fortbildung Nachweis Pflanzenschutz

Der Bayerische Bauernverband, Geschäftsstelle Oberthulba, bietet Fortbildungen für den Sachkundenachweis Pflanzenschutz an. Der zweite Fortbildungszeitraum für den Sachkundenachweis Pflanzenschutz endet am 31. Dezember 2018. Bis zu diesem Termin muss jeder Sachkundige eine Fortbildung absolviert haben. Der BBV bietet hierfür Schulungen am Freitag, 8. Juni, von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag, 6. November, von 9 bis 13 Uhr, jeweils im Gasthof Kessler in Reith an. Das Anmeldeformular gibt's an der BBV-Geschäftsstelle, Tel.: 09736/810 30 oder per Mail: bad.kissingen@bayerischerbauernverband.de