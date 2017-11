Fortbildung im Pflanzenschutz

Eine Fortbildung zur Sachkunde im Pflanzenschutz bietet das Bildungswerk im Bezirk Oberfranken am Freitag, 17. November, an. Mit Erlass der neuen Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung ist jeder Inhaber eines Sachkundenachweises verpflichtet, jeweils alle drei Jahre eine

mindestens vierstündige Fortbildungsveranstaltung zu absolvieren. Die Fortbildung findet von 13 bis 17 Uhr im TSV-Sportheim, Mainstraße 12, in Staffelbach statt. Schriftliche Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die Kosten sind einheitlich in ganz Bayern bei allen Organisationen. Das Anmeldeformular gibt es in der BBV-Geschäftsstelle Bamberg (Tel. 0951/96517130) oder in der BBV-Geschäftsstelle Forchheim, Tel. 09191/978680. red