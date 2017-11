Fortbildung hilft Leben retten

Fortbildung ist wichtig, gerade wenn es um Menschenleben geht. Deshalb hatte die First Responder Gruppe Untersiemau wieder einen Erste-Hilfe-Lehrgang organisiert, bei dem die Praxis im Mittelpunkt stand.

Im Feuerwehrhaus in Untersiemau fand die Ausbildung statt, die Teilnehmer kamen aus Sonnefeld und Hafenpreppach und Untersiemau.

Ausbilder Stefan Trommer standen erfahrene Kräfte zur Seite: Michaela Lech ist Ausbilderin für Erste Hilfe am Kind, Bernhard Roth und Michael Stelzner gelten als Experten bei der Frühdefibrillation, Michael Wagner befindet sich in der Ausbildung zum Notfallsanitäter.



Viele Fallbeispiele

Stefan Trommer, der in der Integrierten Leitstelle in Ebersdorf als Disponent beschäftigt ist, klärte über die verschiedenen Einsatzstichworte auf und nannte dabei viele Fallbeispiele. Außerdem führte Trommer die Fortbildung im Bereich der Frühdefibrillation durch.

Michael Wagner zeigte die effektive Hilfe am Patienten nach dem Eintreffen auf. Natürlich kam bei der Fortbildung die Praxis nicht zu kurz. Dabei wurde auch gezeigt, wie Babys und Kleinkinder, aber auch ein Erwachsener richtig reanimiert werden. Die Stellvertretende Standortleiterin Doris Fischer lobte die Ausbilder und die praxisnahe Ausbildung. mst