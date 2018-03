Fortbildung für Kita-Mitarbeiter

Unter dem Titel "Mit Herz, Klang und Fantasie" führt der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg am Dienstag, 10. April, von 9 bis 16 Uhr ein Seminar in der Arbeitnehmerbildungsstätte in Obertrubach durch. Dabei geht es darum, Formen von Fantasiereisen und den gezielten Einsatz von verschiedenen Klangmaterialien kennenzulernen. Die Teilnehmer lernen außerdem, Klang, Sprache und Text harmonisch miteinander zu verbinden, so dass sie ihre "Reisegruppe" begleiten können. Das Seminar wendet sich an pädagogische Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.caritas-bamberg.de oder telefonisch unter 0951/8604402. red