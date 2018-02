Forkel & Co. stellen den Sekt kalt

Der TTC Wohlbach II ist in der Tischtennis Bezirksliga II nicht aufzuhalten. Mit zwei glatten 9:0-Siegen am Wochenende steht die Mannschaft unmittelbar vor dem Gewinn der Meisterschaft.

Die Gäste vom TSV Unterlauter I waren gleich mit drei Ersatzspieler angetreten und deshalb nicht in der Lage, dagegen zu halten. Lediglich Lukas Stang konnte einen Satz für Unterlauter gewinnen. Im zweiten Spiel des Wochenendes war der TTC Rödental zu Gast in Wohlbach. Die Oeslauer traten zwar in Bestbesetzung an, aber auch sie konnte nicht mithalten und musste eine glatte Niederlage einstecken.



Herren Bayernliga Nord

TTC Tiefenlauter- TSV Eintracht Eschenau 9:3: Lengerov/Buckreus -Roßmeißl/C. Spielmann 3:0, Stibor/Kürschner - Brandenburg/K. Spielmann1:3, Forkel/Eberhadt - Sauer/Schattney 3:1, Lengerov - K. Spielmanmn 3:1, Stibor - Brandenburg 3:2, Forkel - Sauer 3:1, Kürschner - Roßmeißl 2.3, Eberhadt - C. Spielmann 3:0, Buckreus - Schattney 3:2, Lengerov - Brandenburg 3:0, Stibor - K. Spielmann 1:3, Forkel - Roßmeißl 3:0.



Herren Landesliga Nordwest

SB Versbach - TTTC Tiefenlauter II 9:0: Stock/Köhler -Vesely/Martin Deffner 3:2, Ramos Cervantes/Engert - Baca/Müller 3.1, Schwartz/Panzer - Thomas Deffner/Fuhrmann 3:0, Stock - Vesely 3:1, Köhler - Baca 3:1, Ramos Cervantes - Martin Deffner 3:0, Schwartz - Müller 3:0, Panzer - Fuhrmann 3:2, Engert - Thomas Deffner 3:0.

TG Würzburg Heidingsfeld - TTC Tiefenlauter II 4:9: Dytko/Tevs - Vesely/Martin Deffner 1:3, Dobry/Ma - Baca/Müller 1:3, Gürz/Alsheimer - Thomas Deffner/Fuhrmann 3:2, Dytko - Vesely 2:3, Dobry - Baca 1:3, Gürz - Martin Deffner 2:3, Tevs - Müller 3:0, Alsheimer - Fuhrmann 1.3, ma - Thomas Deffner 3:2, Dytko - Baca 1:3, Dobry - Vesely 1.3, Gürz - Müller 3:0, Tevs - Martin Deffner 1:3. kes



2. Bezirksliga West Herren

TTC Wohlbach II - TSV Unterlauter I 9:0: Forkel/Sinicki - Haake/Probst R.3:0, Seidler/Haas - Probst S./Meyer 3:0, Dabrowski/Firley - Stang/ Brasch 3:0, Forkel - Meyer 3:0, Seidler - Probst s. 3:0, Sinicki - Stang 3:1, Dabrowski - Haake 3:0, Firley - Probst R., Haas - Brasch 3:0 .

TTC Wohlbach II - TTC Rödental I 9:0: Forkel/Sinicki - Grambs/Weisser 3:0, Seidler/Haas - Schwandtke/Droleff 3:0, Dabrowski/Firley - Steckmann/Hartel 3:1, Forkel - Schwandtke 3:0, Seidler - Grambs 3:0, Sinicki - Steckmann 3:0, Dabrowski - Drotleff 3:0, Firley - Weisser 3:1, Haas - Hartel 3:1. hb



3. Herren-Bezirksliga

TV Ebersdorf - TV Ebern 2:9: Quaschigroch/Teuber - Bouska/Wirth-Hau 1:3; Klaus Lindner/Hoffmann - Zenisek/Wetz 0:3; Fischer/Friedel - Ullmann/Süppel 1:3; Quaschigroch - Zenisek 0:3; Klaus Lindner - Bouska 0:3; Fischer - Wetz 3:1; Teuber - Ullmann 0:3; Hoffmann - Süppel 3:1; Friedel - Wirth-Hau 1:3; Quaschigroch - Bouska 0:3; Klaus Lindner - Zenisek 0:3. dd

TSV Bad Rodach - TTC Thann 9:3: Die neue Nummer Eins der Thermalbadstädter, Rückkehrer Harald Todt, hatte einen guten Einstand.

Ergebnisse: Todt/Moser - D. Eichhorn/Skiba 3:0; Schirm/ Florschütz - Klose/Lippmann 1:3; Weigandt/Kastner - H. Eichhorn/Scheler 3:0; Todt - Lippmann 3:0; Schirm - Klose 3:0; Moser - Skiba 3:2; Schirm - D. Eichhorn 1:3; Florschütz - Scheler 3:0; Kastner - H. Eichhorn 3:1; Todt - Klose 1:3; Schirm - Lippmann 3:2; Moser - D. Eichhorn 3:1 sky



Damen Bayernliga Nord

TTC Tiefenlauter - CVJM Lauf 3:8: Forkel/Jähler - Pöllet/Rahm 1:3, Kalies/Wachs - Sölch/Barth 3:0, Forkel - Rahm 0:3, Kalies - Pöllet 0:3, Wachs - Barth 0:3, Jähler - Sölch 3:2, Forkel - Pöllet 1:3, Kalies - Rahm 0:3, Wachs - Sölch 3:0, Jähler - Bath 2:3, Wachs - Pöllet 0:3.



Damen Oberfrankenliga

TSV Untersiemau - TTC Wallenfels 8:4: Der Gastgeber erkämpfte sich zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Hader/Zeuß 1:3, Kirsch/Habermann - Wilfer/Schreiner 3:0, Kirsch - Zeuß 1:3, Dümmler - Hader 3:2, Roth - Schreiner 3:0, Habermann - Wilfer 3:1, Kirsch - Hader 1:3, Dümmler - Zeu0 3:2, Roth - Wilfer 3:1, Habermann - Schreiner 3:0, Roth - Hader 0:3, Kirsch - Wilfer 3:0.

TSV Unterlauter - SV Mistelgau 8:2: Weidemüller/Drescher - Götz/Förster 3:0, Roos/Henke - Türk/Nützel 3:2, Weidemüller - Türk 3:0, Drescher - Götz 3:1, Roos - Förster 3:1, Henke - Nützel 3:0, Weidemüller - Götz 2:3, Drescher - Türk 3:2, Roos - Nützel 1:3, Henke - Förster 3:0. kes

TV Ebersdorf II - TSV Unterlauter 7:7: Friedel/Kern - Roos/ Henke 3:0; Reinwand/Schüpferling - Weidemüller/Drescher 3:1; Friedel - Drescher 3:0; Reinwand - Weidemüller 0:3; Schüpferling - Henke 3:2; Kern - Roos 1:3; Friedel - Weidemüller 3:1; Reinwand - Drescher 2:3; Schüpferling - Roos 3:2; Kern - Henke 1:3; Schüpferling - Weidemüller 0:3; Friedel - Roos 3:1; Reinwand - Henke 1:3; Kern - Drescher 1:3. de



Damen 2. Bezirksliga West

TTC Tiefenlauter III - TTC Neuses am Brand 8:2: Ros/Kornprobst-Deffner - Morgenroth/Kestel 3:1, Nadja Wöhner/Quaschigroch - Brenner/Bauersachs 3:0, Roos - Brenner 3:1, Kornprobst-Deffner - Morgenroth 2:3, Nadja Wöhner - Bauersachs 3:1, Quaschigroch - Kestel 3:0, Roos - Morgenroth 0:3, Kornprobst-Deffner - Brenner 3:0, nadja Wöhner - Kestel 3:1, Quaschigroch - Bauersachs 3:1.



Damen 3. Bezirksliga

TTC Eigensdorf - TTC Tiefenlauter V 1:8: Scholz/Stephan - Büttner/Mesch 0:3, Angermüller/Kunz - Dressel/Schubert 1:3, Scholz - Dressel 3:2, Angermüller - Büttner 0:3, Kunz - Schubert 1.3, Stephan - Mesch 0:3, Scholz - Büttner 0:3, Angermüller - Dressel 0:3, Kunz - Mesch 1:3. kes

TSV Bad Rodach - TTC Teifenlauter V 8:0 Der Tabellenführer aus Bad Rodach ließ dem TTC Tiefenlauter V keine Chance.

Ergebnisse: Kausch/Baumgärtner - Dressel/Schubert 3:2; Schirm/Schmidt - Mesch/Kirstner 3:0; Schirm - Mesch 3:1; Schmidt - Dressel 3:0; Kausch - Kirstner 3:0; Baumgärtner - Schubert 3:1; Schirm - Dressel 3:0; Schmidt - Mesch 3:0. sky

TTC Wohlbach II - TTC Thann II 8:3: Erwartungsgemäß setzten sich die Wohlbacher Damen gegen die Gäste aus Thann klar durch und bleiben zum Tabellenführer auf Tuchfühlung.

Ergebnisse: Abt/Hauck - Mierwald/Wittmann-Mex 3:1, Heymann-Welsch/Schmölz 3:1, Abt - Mierwald 3:2, Hauck - Uebelhack 2:3, Heymann-Welsch - Wittmann-Mex 3:0, Schmölz - Heß 3:0, Abt - Uebelhack 3:0, Hauck - Mierwald 1:3, Heymann-Welsch - Heß 3:0, Schmölz - Witmann-Mex 2:3, Heymann-Welsch - Uebelhack 3:0. hb