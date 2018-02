Ford angefahren und geflüchtet

Am Mittwochabend hat ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem Renault einen in der Hauptstraße in Weißenohe geparkten silbernen Ford beschädigt. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Verursachers ablesen und so konnte kurze Zeit später der 24-jährige Flüchtige aus dem Landkreis Forchheim ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.