Forchheimer Weihnachtsengel gesucht

Die Stadt Forchheim sucht für 2017 wieder drei Weihnachtsengel im Alter von 15 bis 25 Jahren, mit deren Unterstützung die Aktion "Forchheimer Adventskalender - der schönste der Welt" umgesetzt werden kann.

Die Aufgabe der Weihnachtsengel ist es, in der Zeit vom 1. bis 23. Dezember jeweils um 18.30 Uhr das Fenster im "schönsten Adventskalender der Welt" zu öffnen, den Prolog zu sprechen und aus der Lostrommel mit 40 000 Losen den glücklichen Tagesgewinner zu ziehen. "Natürlich trägt der Weihnachtsengel ein wunderschönes weißes Engelskleid mit Flügeln. Der Hauptgewinn - ein Auto - wird am Heiligen Abend um 12 Uhr verlost", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. "Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen sowie die Bewerbungsgespräche mit den zukünftigen Weihnachtsengeln.



Bewerbungen bis 20. Oktober

Wer in diesem Jahr Weihnachtsengel werden möchte, sollte sich bitte bis spätestens 20. Oktober 2017 mit einem kurzen Bewerbungsschreiben inklusive eines Porträtfotos bei der Stadt Forchheim bewerben", erklärt Bürgermeister Franz Streit (CSU).

"Die Vorstellungsgespräche finden in den Herbstferien vom 30. Oktober bis zum 3. November statt. Die Bewerberinnen sollten im Alter von 15 bis 25 Jahren sein, einen Bezug zur Forchheim haben und natürlich auch genügend Zeit für zahlreiche Auftritte.

Gerne können sich die Bewerberinnen aus den Vorjahren erneut für diese schöne Aufgabe bei der Stadt Forchheim bewerben", ergänzt Viktor Naumann, Leiter des Referates Wirtschaft und Stadtmarketing. red