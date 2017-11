Zu ungewohnter Zeit traten die Handball-Damen des HC Forchheim bei einem altbekannten Gegner an und mussten nach zwei Siegen zum Auftakt in der Bezirksoberliga die erste Niederlage hinnehmen.



SG Rohr/Pavelsbach -

HC Forchheim 23:20

Die ersten Minuten verschlief die Mannschaft von Trainer Thomas Ihrke, so dass dieser nach sieben Minuten beim Stand von 6:1 gezwungen war, die erste Auszeit zu nehmen. Die "Flippers" versuchten, sich vor lautstarker Kulisse auf das Spiel zu konzentrieren und kämpften sich nach und nach heran. Trotz mehrerer Zeitstrafen lagen die Gäste zur Pause nur noch mit zwei Toren zurück (13:11).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien die Führung für den HC in greifbarer Nähe, ehe der Gegner wieder auf vier Tore davonzog. Lange Angriffe der Gastgeber wirkten sich negativ auf das Tempospiel der Forchheimer aus, deren Fehler wurden sofort mit Pavelsbacher Treffern bestraft. Eine ungewohnt schlechte Abwehrleistung und zu viele technische Fehler begünstigten das 17:13 für Rohr, das Mitte der zweiten Hälfte nach zwei weiteren Strafen gegen den HC sogar fünf Tore vorne lag. Anna Gößwein brachte Forchheim mit drei Treffern auf 18:21 heran. In einem ideenlosen Spiel stand das Endergebnis von 23:20 allerdings schon zur 57. Minute fest. Mit insgesamt neun Zeitstrafen (die SG bekam zwei) standen sich die "Flippers" selbst im Weg. men

HC: Heid, Wolf - Gareis, Gößwein (6/4), Hoffmann, Irnstorfer (6), Kohnen, Hannah Nemeth (3), Theresa Nemeth (1/1), Rothenbücher, Sauer (1), Schmitt (3), Sokol