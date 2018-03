Forchheim sinnt zu Hause zwei Mal auf Revanche

Am Samstag dürfen sich die Handball-Fans aus Forchheim gleich über zwei Heimspiele freuen. Am Nachmittag begrüßen die HC-Damen den Nachbarn aus Erlangen-Bruck zum Derby, abends wollen die Herren gegen Auerbach den Heimfluch in dieser Saison endlich brechen.



Frauen, Bezirksoberliga

HC Forchheim -

TV Erlangen-Bruck

Es ist wieder Derbyzeit für die Damen des HC Forchheim: Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der Tabellensechste in der Realschulhalle den TV Erlangen-Bruck (8.). Während die Gäste vergangenes Wochenende eine empfindliche 11:28-Heimniederlage gegen den Spitzenreiter aus Herzogenaurach hinnehmen mussten, ist bei den "Flippers" nach dem Sieg in Neunburg das Abstiegsgespenst vertrieben. Dementsprechend kann das Team von Thomas Ihrke ohne Druck die Schlussphase der Saison bestreiten und sich auf das Ziel einer möglichst guten Platzierung konzentrieren.

Den ersten Schritt wollen die Forchheimerinnen gegen den TV machen, mit dem sie noch eine Rechnung offen haben. In der Hinrunde musste sich der HC in Bruck mit 16:19 geschlagen geben.



Männer, Landesliga Nord

HC Forchheim - SV Auerbach

Schaffen die Flippers den ersten Heimsieg?Noch immer schuldet der Tabellenvorletzte HC Forchheim seinen Zuschauern einen Heimerfolg in der laufenden Landesliga-Saison. Die nächste realistische Gelegenheit bietet sich am kommenden Samstag (17:30 Uhr) in der Realschulhalle gegen den SV 08 Auerbach (9.), der mit einem deutlichen 31:21 Heimsieg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Stadeln im Gepäck nach Forchheim kommt. Doch sollten die Forchheimer eine ähnlich starke Leistung zeigen wie in der Vorwoche gegen das Spitzenteam aus Lauf, scheint die Revanche für die unnötige 27:32-Niederlage im Hinspiel durchaus möglich. red

Alt-Herren, ÜBK-Meisterrunde, Sonntag, Herderhalle:

10.55 Uhr: HC - TS Herzogenaurach

12.45 Uhr: HC - SV Buckenhofen

männl. B-Jugend, ÜBL, Samstag, 11.45 Uhr, Realschulhalle:

HC Forchheim - SG Schwabach/Roth

weibl. C-Jugend, ÜBL, Samstag, 13.30 Uhr, Realschulhalle:

HC Forchheim - SV Buckenhofen

Minis, 7. Saison-Turnier, Sonntag, ab 10 Uhr beim HC Hersbruck