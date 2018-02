Forchheim Helau

Josef Hofbauer



Weder Barack Obama, noch Donald Trump hatten den Weg gescheut, um am Forchheimer Faschingszug teilnehmen zu können. Im Gegensatz zu Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). Der ließ sich durch die Hippies des Stadtrates bzw. Kreistages (die 60er Jahre lassen grüßen) vertreten. Als Kreuzritter zeigten sich Landrat Hermann Ulm, MdL Michael Hofmann und Stadtrat Ulrich Schürr (alle CSU) furchtlos.

Apropos Politik: Die Jamaika-Koalition ist nur in Berlin gescheitert. Trotzig verkündete eine Jamaika-Koalition aus Reuth: "Wir regieren, wann wir wollen." Die Kolpingsfamilie beklagte, mit Verweis auf ihr Kolpinghaus, dass es in Forchheim keinen Platz für Kultur gebe. Klein, aber mindestens so stark wie die Gallier präsentierten sich Asterix, Obelix und Co. aus Serlbach.

Retro war auch beim Spielmannzug Jahn Forchheim Trumpf. Ganz in blau-weiß führten sie als Schlümpfe den Gaudiwurm an. Die "närrischen Weiber von Pinzberg" verkörperten Germanen, und Josua Flierl (CSU) hatte als Cowboy den Sattel seines Pferdes mit einem Spielzeug-Feuerwehrauto vertauscht. Als Indianer, die das Lasso rausholen, begleiteten die Kleinen der Purzelgarde den Forchheimer Faschingszug. Gleich am Anfang zeigte die Forchheimer Lebenshilfe die offenen "Baustelle" auf, die da heißen: Werkstatt, Wohnen, Inklusion".

Der Rest betrieb Werbung in eigener Sache. Das galt für die Forchheimer Feuerwehr, die auf ihr Jubiläumsjahr hinwies, ebenso wie für den Kleingartenverein Hugo Post, den SV Buckenhofen oder King Alladooch, der mit Krone auf dem E-Auto den Pulsschlag der Kultur beschleunigte.