Foodtrucks locken die Forchheimer

22 Foodtrucks hatten sich zum zweiten Forchheimer Foodtruck-Festival angekündigt. Und das hat gezogen: Die Forchheimer kamen am Sonntag in Scharen zum Ausstellungsgelände im Süden der Stadt. Sämtliche Parkplätze in der Umgebung waren gefüllt, viele Besucher kamen auch zu Fuß oder mit dem Rad. "Das Wichtigste ist, dass das Wetter hält", sagt Josua Flierl (CSU-Stadtrat und Jugendbeauftragter). Als er um 12 Uhr zum Ausstellungsgelände gekommen war, sei "schon einiges los" gewesen. Die Schlangen an den verschiedenen Trucks waren überall ähnlich lang und das Angebot umfangreich. Auch die Live-Musik wurde gut angenommen. "Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Veranstaltung", resümiert Flierl. Foto: Jennifer Hauser