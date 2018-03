Folien kostenlos loswerden

Die Sammelaktion des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haßberge richtet sich an Landwirte, Winzer und Gartenbesitzer. Dabei besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Abgabe von Silofolien, Teichfolien, Abdeckfolien, Wachstumsfolien sowie Rundballen-Netzfolien und Stretchfolien.

Verschnürte oder in Säcken verpackte Folien sind von der Annahme ausgeschlossen. Gleiches gilt für Bewässerungsschläuche. Nicht angenommen werden grundsätzlich auch alle Netze und Schnüre, da sie nicht verwertbar sind und deshalb eigenverantwortlich als Restmüll entsorgt werden müssen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Dünge- und Saatgutsäcke ganzjährig in den örtlichen Wertstoffhöfen abgegeben werden können. Diese sind regelmäßig in die Folien-Behälter zu werfen. Das angelieferte Folienmaterial muss besenrein, das heißt frei von Sand- beziehungsweise Erdanhaftungen und frei von Störstoffen (zum Beispiel von Kunststoffschnüren, Steinen, Holz, Aufklebern etcetera) sein.

Im Folgenden die Annahmezeiten und Sammelstellen in den einzelnen Kommunen des Landkreises Haßberge:



Samstag, 21. April

Aidhausen Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Breitbrunn Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Bundorf Wertstoffhof 8.30 bis 13 Uhr

Burgpreppach Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Ebelsbach Wertstoffhof 8.30 bis 11.30 Uhr

Ebern Wertstoffhof 9 bis 12 Uhr Eltmann Wertstoffhof 8.30 bis 12 Uhr

Ermershausen Wertstoffhof 9.30 bis 11.30 Uhr

Gädheim Wertstoffhof 9 bis 13 Uhr

Haßfurt Wertstoffhof auf dem Kreisabfallzentrum in Wonfurt 9 bis 12 Uhr

Hofheim städtischer Bauhof 10 bis 12 Uhr

Kirchlauter Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Knetzgau Wertstoffhof 9 bis 13 Uhr

Königsberg Wertstoffhof 9 bis 12 Uhr

Maroldsweisach Bauhof 9 bis 12 Uhr

Oberaurach Wertstoffhof 9 bis 14 Uhr

Pfarrweisach Wertstoffhof 9 bis 12 Uhr

Rauhenebrach Wertstoffhof 8 bis 12 Uhr

Rentweinsdorf Wertstoffhof 9 bis 12 Uhr

Riedbach Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Sand Wertstoffhof 9 bis 12 Uhr

Stettfeld Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Theres Wertstoffhof 8.30 bis 13 Uhr

Untermerzbach Wertstoffhof 10 bis 12 Uhr

Wonfurt Wertstoffhof im Kreisabfallzentrum 9 bis 12 Uhr



Freitag, 20. April

Zeil Wertstoffhof 13 bis 16 Uhr