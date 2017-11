Förderverein zieht Bilanz

Alle Mitglieder sind am Dienstag, 28. November, um 18.30 Uhr zur Jahresversammlung des Fördervereins der Realschule Bad Staffelstein eingeladen. Treffpunkt ist am Eingang zur Mensa. Rückmeldungen, Wünsche und Anträge sind möglich per E-Mail an heidi.aigner-klob@promedia-line.de oder an die Telefonnummer 09573/5970. red