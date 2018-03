Förderverein unterstützt die Gymnastikabteilung

Für die Neuanschaffung einer acht Meter langen Bodenturnmatte, Vereinsshirts für die Kinder und Jugendlichen der Gymnastikgruppe sowie für Gymnastikbänder für die neue Kindertanzgruppe "Flotte Bienchen" hat der Förderverein des SC Adelsdorf zu Jahresbeginn 900 Euro an Nanni Höppner, Leiterin der Abteilung Gymnastik, übergeben.

Durch den starken Zuzug von Familien mit Kindern aller Altersgruppen in die Gemeinde stoßen die Verantwortlichen im Verein oft an ihre finanzielle Grenze. Einen Ausgleich schafft der Förderverein durch sein Jugendförderprogramm. Nanni Höppner, seit Mitte 2017 Leiterin der Abteilung Gymnastik, bringt mit viel Engagement neuen Wind in den Bereich Kinderturnen. Die durch sie neu gegründete Kindertanzgruppe "Flotte Bienchen" stand anlässlich des SCA-Kinderfaschings 2018 das erste Mal erfolgreich auf der Bühne. Hier tanzen 16 begeisterte Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren.

Fast 180 Kinder und Jugendliche im Alter von einem bis 16 Jahren nehmen wöchentlich am Kinderturnen des SC Adelsdorf teil. Die Kleinen lernen Turngeräte kennen und probieren spielerisch die verschiedenen Gerätelandschaften aus. Die Großen turnen anspruchsvolle Übungen. red