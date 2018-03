Förderung für Pflanzenbau

Eine Gebietsversammlung "Aktuelles aus Pflanzenbau und Förderung" des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt findet am Montag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Brust in Obererthal statt. Dabei werden vom Erzeugerring aus dem Bereich Pflanzenbau neben einem produktionstechnischen Thema auch Empfehlungen zum Pflanzenschutz im Frühjahr gegeben. Praktische Lösungen zur Umsetzung der neuen Düngeverordnung werden in einem eigenen Teil vorgestellt.Die Erfahrungen aus dem Bereich der Förderung 2017 und Hinweise zum Mehrfachantrag 2018 runden die Veranstaltung ab. sek