Förderung für Medical School

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Medical School Regiomed und der Sparkasse Coburg-Lichtenfels mit rund 200 Gästen auf Kloster Banz hat Martin Faber eine großzügige Spende an die Medical School übergeben. "Als regionale Sparkasse fördern wir gerne die Bemühungen, mehr Ärzte für die Region zu gewinnen. Mit einem Beitrag von 30 000 Euro unterstützen wir deshalb dieses Initiativprojekt vor Ort", betonte Faber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Prof. Johannes Brachmann, Dekan der Medical School Regiomed, und und Kathrin Di Russo, Leiterin der Medical School, bedankten sich herzlich für die ideelle und finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Coburg-Lichtenfels. "Nur gemeinsam schaffen wir es, unsere Medical School erfolgreich auf den Weg zu bringen und damit die Region nachhaltig zu stärken", sagte Brachmann.Bei der Veranstaltung gab es abwechslungsreiche Impulsvorträge zu aktuellen Themen der Gesundheitsförderung und Prävention. So wurde über die "Vitamine E, D, K - Hype oder effektive Gesundheitsprophylaxe" aufgeklärt oder über "Arthrose-entwicklung an Hüft- und Kniegelenk" referiert. Kathrin Di Russo stellte die Medical School Regiomed unter dem Titel "Beste Ärzte, von uns, für uns" vor und sprach über Ziele, Inhalte und Unterstützungsmöglichkeiten zur Gewinnung von ärztlichen Fachkräften für die Region. Unternehmen oder Privatpersonen, die sich für die Stärkung der medizinischen Versorgung in der Region einsetzten wollen, erhalten Informationen über das Förderprojekt der Medical School auf www.medicalschool-regiomed.com oder telefonisch unter 09561/9733-2355. Der Homepage ist zu entnehmen, dass das Studium der Humanmedizin insgesamt sechs Jahre umfasst. Dabei wird der präklinische Teil des Studiums (Studienjahre 1 bis 3) wird an der School of Medicine der Universität Split absolviert. Im vierten Studienjahr kehren die Studenten nach Deutschland zurück und durchlaufen den klinischen Teil des Studiums (Studienjahre 4 bis 6) an der Medical School Regiomed.