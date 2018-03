Förderung auf dem Prüfstand

Der Antrag der Katholischen Kirchenstiftung Oberelldorf auf einen zehnprozentigen Zuschuss zur Sanierung der Kirchhofwege zu Sakristei und Haupteingang (maximal 7450 Euro) wurde in der jüngsten Stadtratssitzung zurückgestellt (bei zwei Gegenstimmen). Es soll erst geklärt werden, wie dies in anderen Kommunen geregelt wird. Da die Förderrichtlinien laut Bürgermeister Martin Mittag "nicht die jüngsten" seien, begrüßte dieser den Vorschlag und wies darauf hin, dass der Außenbereich bisher in der Regel nicht gefördert wurde. bek