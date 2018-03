Flur-Kreuzwege des Landkreises im Netz

Ehepaar Trebes dankt Helfern



Das Kirchenportal des Landkreises Kronach im Internet erfuhr eine wesentliche Erweiterung. Die Flur-Kreuzwege im Landkreis Kronach wurden mit Texterörterungen und Fotos mit in das umfangreiche Portal aufgenommen. 2016 wurde vom Pressiger Ehepaar Britta und Michael Trebes ein Online-Kirchenportal für alle Kirchen im Landkreis Kronach geschaffen.Die Idee zur Verknüpfung aller im Landkreis Kronach existierenden Kirchen, evangelischer wie katholischer Konfession, entstand vom Ehepaar Britta und Michael Trebes aus Pressig schon im November 2013, als man begann, alle Kirchweihtermine im Landkreis zu erfassen. Dabei kam die Idee, alle katholischen und evangelischen Kirchen im Landkreis Kronach auf einer Internetseite ins Netz zu stellen. Die Homepage soll einen Überblick über die breite Kirchenlandschaft im Landkreis Kronach und eine zentrale Übersichtsseite und Verknüpfung zu den bereits bestehenden Webauftritten darstellen. Diese Seite hat sich nunmehr in fast eineinhalb Jahren bewährt und wurde sukzessive ausgebaut.Folgende Bereiche wurden neu geschaffen: Termine der Firmung und der Konfirmation. Zusammenfassung der Kirchweihtermine. Ferner die Verortung der Kirchen im Landkreis Kronach auf einer Karte mit internen Links zur jeweiligen Kirchen-Seite im Kirchenportal.Damit aber nicht genug. Aktuell wurden nun die Flur-Kreuzwege im Landkreis Kronach zusammengestellt und ins Netz gestellt. So entstand ein weiterer neuer interessanter Bereich unter www.kirchenportal-landkreis-kronach.de . Die Flurkreuzwege mit allgemeinen Erklärungen sind unter dem Link www.kirchenportal-landkreis-kronach.de/standorte-kirchen-kapellen/flur-kreuzwege/ erreichbar.Von hier aus sind die einzelnen Flurkreuzwege aufrufbar. Neben einer zum Teil kürzeren, aber auch längeren Beschreibung sind auch die einzelnen Standorte der Stationen beziehungsweise die Strecke auf einer interaktiven digitalen Karte dargestellt. Ein herzliches Dankeschön entbietet das Ehepaar Trebes allen Unterstützern (gerade im Bereich der Kreuzwege), die durch Zuleiten von Informationen, Texten und Fotos diese übersichtliche Darstellung der Flurkreuzwege ermöglichten.