Flüchtlinge und Arbeit

Zu einem offenen Gesprächsnachmittag am Samstag, 18. November, von 14.30 bis 17 Uhr zum Thema "Auf dem langen Weg zur Arbeit" lädt das Bammersdorfer Bildungszentrum Haus Feldweg ein. Die Mehrzahl der Flüchtlinge hat ganz andere Probleme wie Wohnungsfindung, Ausbildungsstelle, Job. Obwohl die Wirtschaft Bereitschaft signalisiert hatte, die Neuankömmlinge in die Betriebe zu integrieren, hapert es an Sprache, Integrationsfähigkeit der Betriebe.

Diese und andere Themen werden mit Wolfram Weltzer diskutiert. Er ist Journalist in Nürnberg mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Anmeldung ist erbeten: Haus Feldweg, Am Brunnfeld 5, 91 330 Bammersdorf, Telefon 09191/5650, E-Mail: info@haus-feldweg.de. red