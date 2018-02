Flucht endet im Krankenhaus

Einer Kontrolle durch eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth auf der Autobahn 9 bei Plech (Kreis Bayreuth) hat sich ein 36-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen zunächst entzogen. Kurze Zeit später sahen die Polizisten den flüchtigen Alfa, nun mit anderen Kennzeichenschildern versehen, bei Hormersdorf wieder und verfolgten ihn.

Als der Fahrer die Autobahn bei Lauf an der Pegnitz verließ, sollte er zusammen mit Beamten aus Mittelfranken kontrolliert werden. Bei der Anhaltung sprang der 36-Jährige aus seinem noch rollenden Auto und flüchtete zu Fuß. Der führerlose Alfa touchierte den Streifenwagen und ein entgegenkommendes Fahrzeug, bevor es in die Leitplanke stieß.

Der Fahrer rannte, verfolgt von der Polizei, davon und brach sich nach kurzer Flucht beim Sprung von einem Zaun den rechten Fuß. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Der Grund für seine Flucht war schnell ermittelt: Der 36-Jährige besitzt keinen Führerschein, der Alfa war weder zugelassen noch versichert und die Kennzeichen waren in Greifswald gestohlen worden. Zudem erhält der Mann nun Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Urkundenfälschung, wie die Verkehrspolizei mitteilt. pol