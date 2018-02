Flucht der Besatzer gibt Rätsel auf

Ein ganz besonderes Flair hat die alljährliche Schwedenprozession in Weismain. Schon vor dem marianischen Gottesdienst herrscht rege Betriebsamkeit auf dem Marktplatz und vor der Pfarrkirche St. Martin. Auch diesmal war das nicht anders: Ein Fahnenträger suchte noch einen Parkplatz, die Majestäten der Schützen fanden sich zusammen, Zweiter Bürgermeister Hans Schott schmückte sich mit der Amtskette der Stadt, bevor er das Gotteshaus betrat.

Unter fulminanten Orgelklängen zogen dann die Fahnenabordnungen mit den kirchlichen Gremien, Ministranten und Stadtpfarrer Gerhard Möckel ins Gotteshaus ein. "Es ist gut, dass zwei Feste alter Tradition gefeiert werden", erklärte Möckel zu Beginn: die Schwedenprozession und die Aufnahme Mariens in den Himmel.



Ein 380 Jahre altes Gelübde

Die Schwedenprozession an Mariä Himmelfahrt durch den Stadtkern geht wohl auf ein über 380 Jahre altes Gelübde zurück. Herzog Bernhard von Weimar, der im Dienste der schwedischen Krone stand, hatte das Städtchen am 13. März 1633 erobert und hielt es bis zum 15. August 1634 besetzt. Da die Weismainer in dieser Zeit viel Leid ertragen mussten, mutete es ihnen wie ein Wunder an, als die Besatzer damals fluchtartig die Stadt räumten.

Der Heimatforscher Bernhard Dietz hat 1923 weitere Möglichkeiten recherchiert. Eine lautet wie folgt: Nachdem es den schwedischen Armeen nach mehrtägiger Belagerung der Stadt Weismain gelungen war, bei der Stadtmühle an besagtem 15. August 1634 eine Bresche in die Mauer zu schießen, soll an dieser Stelle plötzlich die Muttergottes auf der Stadtmauer erschienen sein. Die Angreifer gaben erschrocken ihren Plan auf und liefen in wilder Flucht davon. Aus Dank soll die gerettete Bürgerschaft gelobt haben, der Himmelsmutter zu Ehren alljährlich eine feierliche Prozession um die Stadt zu begehen.

Es gibt aber zwei andere nachvollziehbare Gründe, warum die Schweden das Interesse an der Jurastadt verloren haben könnten: So könnte der Abzug auch mit der am 6. September 1634 ausgetragene Entscheidungsschlacht bei Nördlingen in Zusammenhang stehen, da die schwedischen Truppen dort benötigt wurden.

Möglich ist auch, dass nach langem Warten auf die Hilfe kaiserlicher Truppen die einfallsreichen Bürger kurzerhand selbst in die Rolle von Soldaten geschlüpft sind. Mit Dreschflegeln, Mistgabeln und Sensen bewaffnet marschierten sie einer Sage nach mit großem Getöse um den Kalkberg herum und wieder auf die Stadt zu. Die auf der gegenüberliegenden Talseite lagernden Schwedentruppen hielten die Ankömmlinge für die Armee des Kaisers und zogen fluchtartig ab.



Der Glaube an ein Wunder

Egal: Für die Weismainer war eine lange Zeit des Leides und der Belagerung vorbei. Die Frömmigkeit der Weismainer ließ sie an ein Wunder glauben.

Angeführt durch die Weismainer Blasmusik zogen Abordnungen der Vereine mit dem Allerheiligsten durch den Ort und ins Gotteshaus zurück. Nach dem fränkischen Marienlied "Oh himmlische Frau Königin" und dem Segen ging es mit Marschmusik in den Kastenhof, wo die Soldatenkameradschaft Weismain einen Biergarten aufgebaut hatte.