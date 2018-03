Flotter Spruch immer drin

In Kümmel geboren, in Kleukheim aufgewachsen und nach Ebensfeld verschlagen, so antwortete Hans Moritz auf die Frage, wo er denn herstammt. Hans Moritz, der seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Lieben feiern konnte, hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen.

Der Jubilar besuchte nach seiner Volksschulzeit die Handelsschule in Bamberg. Mit 16 Jahren wurde er zum Militär einberufen, wo er das Kriegsende im ehemaligen Tschechien erlebte. Seine Lehre absolvierte er in der Kreissparkasse Lichtenfels und kam über die Raiffeisenbank zur Hypo Bamberg, bei der er als Filialleiter in Hallstadt bis zum Ruhestand arbeitete. 1952 heiratete er in der Kirche Mariä Verkündigung in Ebensfeld "seine" Gertrud, die ihm zwei Kinder schenkte, die wiederum für drei Enkel und zwei Urenkel sorgten. Durch seinen Onkel wurde er mit dem "Jagdvirus" infiziert, und diese Leidenschaft übte er, so lange es nur ging, aus. Auch in den örtlichen Vereinen ist der Jubilar vertreten, so ist Hans Moritz seit 70 Jahren Mitglied bei den Kultur- und Freizeitfreunden Bad Staffelstein, 50 Jahre beim Musikverein Ebensfeld, lange Jahre Kassenprüfer beim Gesangverein Ebensfeld, bei der Soldatenkameradschaft Birkach und beim Gartenbauverein Ebensfeld, deren Gründungsmitglied er ist. Neben Bürgermeister Bernhard Storath gratulierten auch Pfarrer Rudolf Stark und viele Vertreter der Vereine. hkla