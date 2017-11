Florian Fritzmann im Pokal mit 673 Holz Tagesbester

In der dritten Runde des nationalen Pokalwettbewerbs haben sich die Kegler des SKC Victoria Bamberg mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP) und 3730:3493 Kegeln gegen den KRC Kipfenberg durchgesetzt und sind in die nächste Runde eingezogen. Die Victoria-Herren waren von der ersten Kugel an überlegen und stellten mit Florian Fritzmann (673 Holz) den Tagesbesten.

Die SKC-Verantwortlichen nutzten das Pokalspiel, um die Aufstellung zu ändern. Und so bestand das Starttrio aus Kunze, Lupu und Fritzmann, die auf die Kipfenberger Lange, Brosi und Bauer trafen. Kunze musste sich gegen Lange mächtig strecken, um den MP einzufahren, da er bereits mit 0:2 Satzpunkten (SP) zurücklag. Doch mit Satzsiegen von 150:143 und 170:143 glich er zum 2:2 aus und sicherte sich den MP dank des höheren Gesamtergebnisses von 626:603.

Lupu hatte mit Brosi keine Probleme und sicherte sich die ersten drei Sätze. Daher war der Satzverlust zum Ende des Duells zu verschmerzen, da sich Lupu mit 3:1 SP und 619:577 den MP sicherte. Im Duell von Fritzmann gegen Bauer war der Kipfenberger Aushilfsspieler klar im Nachteil. Über die starken Satzergebnisse von 178, 161, 167 und nochmals 167 kam Fritzmann auf das Tagesbestergebnis von 673 und sicherte sich ein 4:0 nach Sätzen. Die Bamberger Kegler führten nach dem Starttrio mit 3:0 MP und bereits 171 Kegeln.

Somit musste das Schlusstrio mit Wittke, Wilke und Müller nur noch den Kegelvorsprung gegen Bayer, Niefnecker und Strauß verteidigen, um in die nächste Pokalrunde einzuziehen. Wittke hatte gegen Bayer keinerlei Probleme, spielte vier gleichmäßige Durchgänge und holte sich den MP mit 4:0 SP und 593:543 Holz. Wilke musste zu Beginn eine Niederlage mit 141:147 einstecken. Davon wenig beeindruckt, spulte er gekonnt drei starke Bahnen (169, 162, 161) ab und holte sich den MP mit 3:1 SP und 633:587.

Müller hatte gegen den zweiten Aushilfsspieler der Kipfenberger, Mario Strauß, einen schweren Stand. Nach der Hälfte des Duells lag Müller mit 2:0 SP zurück, verkürzte dann aber mit 161:150 auf 2:1 SP. Im letzten Satz musste er sich aber nochmals mit 142:152 geschlagen geben. So ergatterte Strauß den Ehrenpunkt für Kipfenberg mit 3:1 SP und 626:586, so dass am Ende ein verdienter 7:1-Heimsieg des SKC Victoria Bamberg zu Buche stand. maha

SKC Victoria Bamberg -

KRC Kipfenberg 7:1

(17:7 Satzpunkte, 3730:3493 Holz)

Kunze - Lange 2:2 (626:603)

Lupu - Brosi 3:1 (619:577)

Fritzmann - Bauer 4:0 (673:557)

Wittke - Bayer 4:0 (593:543)

Wilke - Niefnecker 3:1 (633:587)

Müller - Strauß 1:3 (586:626)