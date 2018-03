Flohmarkt startet in die neue Saison

sek



Der erste Flohmarkt der Ha-Ka-Ge findet in diesem Jahr am Samstag, 7. April, statt. Danach kann wieder am ersten Samstag im Monat (5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September und 6. Oktober) auf dem Viehmarkt getrödelt werden. Die Länge des Standes ist frei wählbar. Fahrzeuge dürfen zum Ausladen kurzzeitig halten, in unmittelbarer Nähe besteht eine Parkmöglichkeit. Der Aufbau ist ab 7 Uhr. Platzreservierungen sind ab sofort bis zwei Tage vor Flohmarkt unter Tel.: 0171/107 92 91 (ab 18.30 Uhr) oder per Mail an flohmarkt@hakage.de möglich.