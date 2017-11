Flohmarkt für Spielzeug

Am Sonntag, 19. November, findet von 14 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Großenseebach ein Spielzeugflohmarkt statt. Veranstalter ist der Elternbeirat der Grundschule. Verkauft werden darf alles, was Kinder gut gebrauchen können, heißt es im Informationsblatt zum Markt. Dazu gehören beispielsweise Spielzeug, Puzzles, Bücher oder auch Hörspiele. Gewerbliche Verkäufer sind nicht zugelassen. Die privaten Anbieter werden um telefonische Voranmeldung gebeten bei Frau Büchl (Telefon 09135/723808) oder Frau Pemozzoli (Telefonnummer 09135/4310386). Die Tischgebühr beträgt acht Euro, einen Deckenplatz für Kinder gibt's für vier Euro. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Elternbeirat. red