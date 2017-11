Am Samstag, 25. November veranstaltet der Förderverein des Bildungszentrums Wallenfels in der Schulaula von 14 bis 17 Uhr einen Flohmarkt für Kinder. Verkauft werden kann alles, was im Kinderzimmer nicht mehr benötigt wird. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Getränken übernimmt der Förderverein "Biz for Kids e.V". Die Tische sind kostenlos. Anmeldungen werden noch jederzeit entgegengenommen bei Sandra Behrschmidt (Handy 0160/ 7461108 oder Telefonnummer 09262/9933160). red