Flohmärkte unterstützen die Klinikclowns

Jeden ersten und dritten Samstag im Monat veranstaltet Horn Veranstaltungen einen attraktiven Flohmarkt auf dem Gelände der Dekra. Bis vor kurzem, jedoch seit Jahren, fanden diese Flohmärkte auf dem Gelände des Edeka C&C Marktes auf der Lauterer Höhe in Coburg statt. Dabei stand in den letzten Monaten auch soziales Engagement im Mittelpunkt. Am vergangenen Montag besuchten Marcus Hildner (Edeka C&C Markt) und Günther Horn (Horn Veranstaltungen) die Klinikclowns auf der Kinderstation im Klinikum Coburg und überreichten ihnen gemeinsam eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Die beiden Klinikclowns "Dr. Knuffl" und "Dr. Beppo", die hier jede Woche mit ihrer Clownsvisite für Freude sorgen und den kleinen Patienten ihren beschwerlichen Krankenhausaufenthalt erleichtern, bedankten sich herzlich für die Unterstützung.

Ende 1997 wurde der gemeinnützige Verein Klinikclowns Bayern gegründet. Er ist beim Amtsgericht München eingetragen.

Positive Erfahrungen, das hohe Interesse der Medien und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit führen der vereinseigenen Homepage zufolge zu einer wachsenden Zahl von Kliniken, Seniorenheimen und therapeutischen Einrichtungen, in denen der Besuch der Klinikclowns fest in den Alltag integriert ist. Karin Platzer