Fleißiges Müllsammeln im Gemeindegebiet

Der vierte Umwelttag in Scheßlitz war laut der Organisatoren, dem CSU-Ortsverband und der Jungen Union Scheßlitz, wieder ein voller Erfolg.

Morgens um 9 Uhr trafen sich knapp 20 freiwillige Helfer, die den gesamten Vormittag damit verbrachten, Unrat im Gemeindegebiet zu sammeln. Zweiter Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Holger Dremel begrüßte zunächst alle Freiwilligen, die daraufhin in drei Gruppen eingeteilt wurden. Florian Roth stellte mehrere Fahrzeuge zur Verfügung, so dass der gefundene Müll direkt aufgeladen werden konnte.

Leere Flaschen, alte Reifen, Isolierungsmaterialien, Wellbleche, einen alten Klodeckel und vieles mehr fanden die tatkräftigen Helfer. Sie sammelten den Unrat am Bach, an Fahrradwegen, an Wegrändern und auch in der Nähe von Einkaufsläden, so dass am Ende trotz eisiger Temperaturen eine stattliche Menge an Müll zusammengekommen sei. Unterstützt wurde der Scheßlitzer Umwelttag von mehreren ortsansässigen Unternehmen. er