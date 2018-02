Fleißige "Wühlmäuse" reinigen Nistkästen

Die Neuenseer "Wühlmäuse", die Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau und Landespflege, starteten ins neue Jahr mit der Aktion "Nistkästen reinigen". Ausgerüstet mit Werkzeug, Leitern und Müllsack zogen die Kinder mit den Jugendleiterinnen Manuela Hofmann und Sonja Warmuth los. An den Bäumen in der Nähe der alten Schule in Neuensee wurde mit den ersten Kontrollen und Säuberungen begonnen. Auch kleinere Reparaturen wurden erledigt.

Werner Schilling erklärte den Teilnehmern allerhand Interessantes zu den Vögeln, dem Nestbau und den verschiedenen Nistkästen. Zwischendurch gab es für die Helfer eine kleine Stärkung. Von der alten Schule bis einschließlich Ortsteil Berg wurden so alle Nistkästen auf Vordermann gebracht, und auch nebenbei der Weg von allerlei Müll gereinigt. pstr