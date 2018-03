Fleißige Hobbygärtner

Eine Reihe von Auszeichnungen gab es beim Gartenbauverein Kulmbach-Metzdorf. Vorsitzende Ingrid Sesselmann dankte dem Vorstand, allen fleißigen Helfern sowie der Stadt Kulmbach und dem Kreisverband für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr.

Stefan Bergmann erinnerte an die vielen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr, wie zum Beispiel den Schmuck der Osterbrunnen in Ziegelhütten und Petzmannsberg, Ausflüge sowie zahlreiche Arbeitsstunden, die zur Verschönerung des Ortsbildes geleistet werden.

Im Wettbewerb der Einzelhauspreise wurden Urkunden und Tonmodel übergeben. Das Ehepaar Geyer wurde für seinen großen Garten, in dem alles vorhanden ist, geehrt. Es gibt einen Gemüsegarten, große Obstbäume, Naturhecken, Trockenmauern und einen kleinen Tümpel. Überall findet man Rosen und blühende Stauden. Die große Terrasse lädt zum Rasten ein.

Otto Müller wurde für seinen Bauerngarten in Metzdorf ausgezeichnet. Der Garten hat alles was dazugehört, Gemüse, Beeren, große Obstbäume, Blumen, Buchshecken, Wein an der Scheune, einen Naturteich, Bienen für die Honigproduktion und dazwischen gehen gemütlich ein paar Hühner spazieren.

Der Garten der Familie Sandler im Hutschwinkel ist zwar kleiner, aber dennoch eine Auszeichnung wert. Hier gibt es einen kleinen Teich, eine Naturhecke, Obstbäume, einen Rosenbogen, eine eingewachsene Terrasse, sowie Blumen und Gemüse in Töpfen.



Langjährige Mitglieder

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Gabriele Geyer, Uta Lippold, Werner Habel, Manfred Schmidt und Robert Hansl geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft konnte Erika Kögel geehrt werden. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Horst Kuhnert geehrt.

Stadtrat Michael Pfitzner dankte im Namen der Stadt Kulmbach allen, die im Gartenbauverein tätig sind. "Ich sitze auch gerne in meinem Garten und genieße die Natur".

Stadtrat Ingo Lehmann dankte als Mitglied des Vereins für die vielen Stunden, die in das Ortsbild investiert werden. Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Günter Reif, dankte für die Einladung. Er freut sich über die seit Jahren bestehende sehr gute Zusammenarbeit und ist sich sicher, dass dies auch die nächsten Jahre so bleiben wird. Am Ende stellte er noch das Jahresprogramm des Kreisverbandes vor. In einem Vortrag zeigte er Bilder zum Thema "Zauber des Sommers". Gabriele Merkel