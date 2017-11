Fleischmann und Pietschmann haben Golf im Griff

Seit genau 50 Jahren ist das "akademische Autorennen" auf dem badischen Hockenheimring der endgültige Abschluss der Rennsaison. Und seit

bereits sechs Jahren sind auch etliche Coburger Motorsportler mit von dieser ganz besonderen Rennpartie. Denn anstatt auf Bestzeiten-Jagd zu gehen, werden beim "Akademischen" in Hockenheim feste Rundenzeiten vorgegeben, die so genau wie nur möglich einzuhalten sind. Jede Abweichung, egal ob nach oben oder unten, ziehen Strafpunkte nach sich, die am Ende die Wertung ergeben. Auf dem kleinen Kurs hatten Andi Fleischmann und Martin Pietschmann wenige Probleme, mit ihrem VW Golf 4 die vorgegebenen Zeiten einzuhalten. Nur aufgrund reichlichen Verkehrs in einigen Runden ergaben sich kleinere Zeitdifferenzen, mit denen es dennoch zu Platz 4 in ihrer Klasse reichte.

Und auch das zweite Team des AMC Coburg mit Volker Honold und Andreas Vießmann kam mit seinem VW Diesel-Passat gut zurecht und landete in der mit 31 Startern stark besetzten Klasse auf Rang 14.

Andi Fleischmann und Michael Metzner wagten auch noch einen Ausflug zur Orientierungsfahrt des MC Apolda. Trotz einer gut organisierten und mit schönen Strecken versehenen Veranstaltung, hatten die beiden Coburger einige Probleme, die teilweise knifflige Aufgabenstellung zu lösen. Dennoch reichte es zur Überraschung der beiden am Ende noch zum Klassensieg bei den Anfängern. gpp