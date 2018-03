Fledermäuse in der Streitberger Binghöhle

Warme Kleidung empfohlen



Die Betreiber der Streitberger Binghöhle veranstalten am Sonntag, 24. September, einen Thementag über Fledermäuse. "In den Sonderführungen dreht es sich nur um diese faszinierenden Jäger der Nacht, ihre Lebensgewohnheiten und vor allem auch ihre Schutzbedürftigkeit", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.Die Touren starten im Zeitraum zwischen 11 und 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Die Führungen dauern rund 45 Minuten. Es gelten bei diesen Führungen die normalen Eintrittspreise. Außerdem finden die Gäste auch vor der Höhle im Rahmen einer kleinen, kostenlosen Ausstellung viele Informationen zu Fledermäusen. Die Binghöhle liegt im Wanderzentrum Markt Wiesenttal in Streitberg, inmitten der Fränkischen Schweiz. Sie gilt als eine der schönsten Tropfsteingaleriehöhlen Deutschlands. Besucher durchwandern den Berg auf den Spuren eines fossilen Höhlenflusses in einer Länge von 3000 Metern - hautnah vorbei an kristallinen Tropfsteinen, mächtigen Kalkformationen und grazilen Sintergebilden.Da die Höhlentemperatur nur neun Grad beträgt, sollte die Besucher warme Kleidung mitbringen. "Ansonsten kann die Höhle bedenkenlos, auch mit leichtem Schuhwerk durchwandert werden", heißt es in der Mitteilung.Weitere Informationen zu den Führungen gibt es unter w ww.binghöhle.de sowie telefonisch unter 09196/340.